В центре Копейска закроют движение автотранспорта

В День весны и труда в Копейске закроют движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, 1 мая в городе пройдут традиционные легкоатлетическая эстафета и велогонка.
На время проведения мероприятий, с 9:30 и 15:00, будет закрыто движение:
по улице Ленина от ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова» до пересечения с проспектом Победы;
по проспекту Победы – до пересечения с улицей Гольца.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»