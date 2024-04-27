В центре Копейска закроют движение автотранспорта

В День весны и труда в Копейске закроют движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, 1 мая в городе пройдут традиционные легкоатлетическая эстафета и велогонка.

На время проведения мероприятий, с 9:30 и 15:00, будет закрыто движение:

по улице Ленина от ГБПОУ «КПК им. С.В. Хохрякова» до пересечения с проспектом Победы;

по проспекту Победы – до пересечения с улицей Гольца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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