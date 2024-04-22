ММК озвучил планы модернизации коксохимического производства

Представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приняли участие в VIII международной конференции «Коксохимическая промышленность. Состояние и перспективы», организаторами которой выступили Коксохимическая Ассоциация и журнал «Металлы Евразии».

Представители ведущих металлургических предприятий России и зарубежные гости обсудили текущее положение дел в коксохимической промышленности и вызовы, с которыми сталкиваются коксохимики в современных условиях, а также посетили действующие и строящиеся объекты коксохимического производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

О планах развития цеха улавливания и переработки химических продуктов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на конференции рассказал начальник цеха Дмитрий Мелихов. Модернизация оборудования позволила не только решить производственные задачи и улучить условия труда коксохимиков, но и внесла значительный вклад в решение экологических вопросов. В 2015 году на блоке № 1 был внедрен закрытый цикл охлаждения коксового газа, исключивший выбросы на градирнях. В 2018 году на участке переработки химических продуктов вошло в эксплуатацию отделение дешламации смолы, заменившее устаревшее оборудование на блоке № 2. В 2020 году запущена установка ректификации нафталина, заменившая собой отделение кристаллизации нафталина. В 2023 году начался ввод в эксплуатацию новой механической и биохимической установки очистки сточных вод.

О планах развития коксохимического производства ММК на конференции рассказал заместитель начальник производства Сергей Музафаров. Крупнейший инвестиционный проект Магнитогорского металлургического комбината в настоящее время – строительство комплекса коксовой батареи № 12. Производительность новой коксовой батареи составит 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. (КНР).

Запуск комплекса коксовой батареи № 12 позволит поэтапно вывести из эксплуатации устаревшие коксовые батареи и обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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