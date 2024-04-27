Для южноуральских промышленных предприятий создали «умную» логистическую систему

Для промышленных компаний Челябинской области создали интеллектуальную логистическую систему.

МегаФон в партнерстве с ГК SIMETRA разработал платформу для управления любыми транспортными потоками при строительстве и обслуживании крупных промышленных предприятий России. Основа решения – сквозная технология прогнозирования, мониторинга и контроля грузов не только на автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, но и при речной навигации в масштабах всей страны. Экономический эффект от запуска решения может превышать 50 млн рублей ежемесячно.

Система уже эффективно работает на строящемся крупном химическом производстве Дальнего Востока.

Платформа отслеживает местонахождение тысяч единиц транспорта, с использованием видеоаналитики распознает заторы, ДТП внутри предприятия и помогает корректировать маршруты, а также принимать меры по повышению безопасности. Решение помогает предотвратить сверхнормативную нагрузку на технику, ее простой, сбой в логистике персонала и многое другое.

На платформу через мобильное приложение стекаются данные от различных систем управления предприятием. Их анализ позволяет рассчитывать реальный объем нагрузки на каждую единицу техники и оценивать работу подрядчиков. Для оперативной передачи данных в единый логистический центр «МегаФон» проложил на территории производственного комплекса десятки километров ВОЛС.

«Мы разработали интеллектуальную систему, способную контролировать транспорт на огромной территории промышленных объектов, подъездных дорогах, железнодорожных путях и водных маршрутах, и управлять логистикой. Сотни операций, которые сотрудники выполняли вручную, переведены в автоматический режим, что повышает оперативность в принятии решений, безопасность на производстве и эффективность процессов. В систему также заложены основы искусственного интеллекта и самообучения, чтобы предлагать оптимальные сценарии при возникновении любых нештатных ситуаций. Платформа может быть адаптирована под решение логистических задач флагманов мировой индустрии», – отмечает директор департамента по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

В платформе запрограммирована самообучающаяся динамическая модель, которая на базе данных из различных источников может собирать знания в режиме реального времени и автоматически рассчитывать транспортную ситуацию в будущем на всей дорожной сети. Такой прогноз оптимизирует работу складов предприятия и помогает заблаговременно готовить необходимую технику.

Дмитрий Петровский, заместитель генерального директора ГК SIMETRA, разработчика ПО системы: «В основу разработанного решения легла цифровая платформа RITM³, обладающая уникальным функционалом по моделированию и управления транспортом. Возможности цифровой платформы RITM³ и наши компетенции, способствовали решению сложнейшей инженерной задачи – созданию универсального и комплексного решения по интеллектуальному управлению логистикой на промышленных предприятиях».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube