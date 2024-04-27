Дело директора структуры челябинского педуниверситета дошло до суда

В суд направили дело директора Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ, обвиняемой в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомстве региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Елены Гнатышиной, обвиняемой в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Руководителя вузовской структуры задержали в апреле прошлого года. Сначала Гнатышиной предъявили обвинение в получении 30 тысяч рублей за выставление одному из студентов гарантированной положительной оценки за сдачу государственно итоговой аттестации без фактической проверки знаний. Впоследствии сумма инкриминируемых ей взяток значительно возросла.

По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2022 года директор института получила через посредников взятки от 16 студентов на общую сумму 485 тысяч рублей. За это в зачетках у учащихся появились отметки об успешной сдаче государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ. Хотя на испытаниях они даже не появились.

В ходе следствия наложен арест на имущество челябинки стоимостью свыше 6,6 миллиона рублей.

️Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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