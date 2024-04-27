Движение трамваев на северо-запад Челябинска закроют

Трамваи №14, №15, №16, №22 в Челябинске временно изменят трассу движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 27 апреля до 8 часов 29 апреля закрывается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Каслинской до улицы Чичерина.

«На перегоне Свердловский проспект – Краснознаменная производим монтаж стрелочных переводов для работы челноков на время ремонта трамвайных путей», – уточнили представители регулятора.

На время действия ограничений изменятся четыре трамвайных маршрута.

Трамвай №14 направят по маршруту: ЦХП – ЧЭМК.

Трамвай №15 будет следовать по схеме: ЧТЗ – Горького – Першино.

Трамвай №16 направят по двум маршрутам: «Автовокзал – Карла Маркса – Российская – Кирова – Автовокзал» и «Автовокзал – Кирова – Российская – Карла Маркса – Автовокзал».

Трамвай №22: Чистопольская – Карла Маркса – Кирова – Першино.

До снятия ограничений челябинцам придется комбинировать поездки на трамваях №3, №14, №20 и автобусах №15, №31, №51, №64, №71.

Челябинск, Виктор Елисеев

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