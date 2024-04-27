Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты 1 мая в Челябинске

Из-за спортивных соревнований в Челябинске изменятся маршруты общественного транспорта.

Напомним, 1 мая в центре Челябинска пройдут 91-я легкоатлетическая эстафета, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах на призы мэрии.

Парад участников начнется в 10:00, а забеги будут с 11:00.

Маршрут состязаний протянется от площади Революции и улицы Цвиллинга по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой.

В связи с этим с 8:30 до 15:00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой, а также по улице Лесопарковой до улицы Сони Кривой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», на время действия ограничений изменятся маршруты автобусов №№ 2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 128, 483, троллейбусов №№ 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, а также трамваев №№ 2, 20.

Автобусы будут объезжать закрытый участок Ленина по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.

Автобусные маршруты будут следующими:

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№4 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№14 – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Пушкина – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Воровского – Новосинеглазово;

№40 – Поселок АМЗ – Воровского – Тимирязева – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – Университетская набережная;

№51 – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – Тимирязева – Сони Кривой – Свердловский проспект – Воровского – Сосновка;

№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Свободы – Автовокзал «Центральный»;

№74 – Федоровка (Панфиловцев) – Доватора – Энтузиастов – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой –Парк Гагарина;

№90с – Железнодорожный вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского – Сад Кристалл;

№123 – Автовокзал – Сутягина – Лихачева – 4-ой Пятилетки – Кожевникова – Фруктовая – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№128 – Автовокзал – Сутягина – Лихачева – 4-ой Пятилетки – Кожевникова – Фруктовая – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Петра Столыпина;

№483 – Старокамышинск – Свободы – Тимирязева – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Троллейбусные маршруты:

№7 – Молдавская – Комсомольский проспект – Чичерина – Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Молдавская;

№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№12 – по двум маршрутам: Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС «Юность»; АМЗ – Железнодорожный вокзал;

№14 – движение приостановлено;

№16 и №17 – Железнодорожный вокзал – Первоозерный;

№19 – Мамина – Железнодорожный вокзал.

Трамвайные маршруты:

№2 – ЧЭМК – Кирова – Автовокзал;

№20 – ЧМК – Кирова – Автовокзал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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