Главный инженер муниципального водоканала Копейска предстанет перед судом

Уголовное дело по факту совершения коррупционных преступлений главным инженером копейского МУПа направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения», обвиняемого в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взятки, а также двух директоров коммерческой организации, обвиняемых в мошенничестве и даче взятки.

В ходе следствия установлено, что в период с 17 апреля по 8 июня 2021 года главный инженер муниципального предприятия получил от двух руководителей коммерческой организации 309 тысяч рублей. За это он помог им получить исключительное право заключения контракта, а также гарантировал беспрепятственное принятие и ускоренную оплату выполненных по нему работ.

Кроме того, по просьбе коммерсантов он искусственно завысил объемы работ в сметном расчете к контракту по ремонту самотечного коллектора на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

В ходе расследования у обвиняемых изъяты и арестованы наличные денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей, а также наложен арест на их имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube