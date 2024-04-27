В уральском городе напали на двух следователей, пытавшихся остановить драку

Агрессивные южноуральцы избили следователей, помешавших им драться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Карталах 18 апреля. Однако известно об этом стало лишь недавно.

Известно, что два молодых сотрудника СКР увидели драку на улице Ленина. Следователи вызвали полицию и потребовали у дерущихся прекратить потасовку. При этом, по словам молодых людей, они предупредили, что работают в Следственном комитете.

Вероятно, именно это спровоцировало одну из сторон конфликта на агрессию. Они набросились на пытавшихся урезонить их южноуральцев. В результате у одного из следователей диагностировали перелом руки, у другого – сотрясение черепа.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Двух нападавших на следователей задержали. Как пишет 74.ru, один из них – 23-летний спортсмен, профессионально занимающийся греко-римской борьбой.

В региональном следственном управлении СКР информацию об инциденте подтверждают. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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