Автобусы и троллейбусы на Южном Урале начнут «шпионить» за нарушителями ПДД

Нарушения правил дорожного движения автомобилистами хотят начать фиксировать с помощью оборудования в автобусах и троллейбусах.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, ведомство закупило систему «Оракул инсайт», снимающую нарушителей прямо из салона автомобиля.
Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) в ежедневном режиме.
«Прибор устанавливается на автомобиль и осуществляет фиксацию правонарушений во время движения, ведет одновременное измерение 4-х полос движения, максимальная скорость контроля – 350 километров в час», – уточнили представители министерства.
️Комплекс фиксирует нарушения, связанные с выездом на «встречку», несоблюдение скоростного режима, движение по выделенной полосе, нарушения правил стоянки и парковки, движение по обочине.
Сколько комплексов уже закуплено, чиновники не уточнили. Но вряд ли много, если речь идет пока только о тестировании. А потому о достижении какого-то более или менее значимого эффекта речи пока не идет.
А вот недовольства пассажиров общественного транспорта изобретательные чиновники вполне могут дождаться. Как рассказал на проходившей сегодня, 27 апреля, в парке Гагарина начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 – безопасный регион» Евгений Круглов, комплексы будут сопровождать некие «бригады».
«Будут работать бригады на этих машинах. Они будут ездить, и в этот момент по маршруту параллельно фиксировать какие-то нарушения там, где они будут», – отметил руководитель учреждения.
И если такие бригады будут ездить в автобусах и троллейбусах весь день, в том числе в «часы пик», вряд ли это встретить понимание рядовых пассажиров.
Челябинск, Виктор Елисеев
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