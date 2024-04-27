Автобусы и троллейбусы на Южном Урале начнут «шпионить» за нарушителями ПДД

Нарушения правил дорожного движения автомобилистами хотят начать фиксировать с помощью оборудования в автобусах и троллейбусах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, ведомство закупило систему «Оракул инсайт», снимающую нарушителей прямо из салона автомобиля.

Планируется протестировать эти комплексы в салонах общественного транспорта (автобусов и троллейбусов) в ежедневном режиме.

«Прибор устанавливается на автомобиль и осуществляет фиксацию правонарушений во время движения, ведет одновременное измерение 4-х полос движения, максимальная скорость контроля – 350 километров в час», – уточнили представители министерства.

️Комплекс фиксирует нарушения, связанные с выездом на «встречку», несоблюдение скоростного режима, движение по выделенной полосе, нарушения правил стоянки и парковки, движение по обочине.

Сколько комплексов уже закуплено, чиновники не уточнили. Но вряд ли много, если речь идет пока только о тестировании. А потому о достижении какого-то более или менее значимого эффекта речи пока не идет.

А вот недовольства пассажиров общественного транспорта изобретательные чиновники вполне могут дождаться. Как рассказал на проходившей сегодня, 27 апреля, в парке Гагарина начальник ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 – безопасный регион» Евгений Круглов, комплексы будут сопровождать некие «бригады».

«Будут работать бригады на этих машинах. Они будут ездить, и в этот момент по маршруту параллельно фиксировать какие-то нарушения там, где они будут», – отметил руководитель учреждения.

И если такие бригады будут ездить в автобусах и троллейбусах весь день, в том числе в «часы пик», вряд ли это встретить понимание рядовых пассажиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube