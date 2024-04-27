Челябинская «Славянка» стала серебряным призером высшей баскетбольной лиги России

Челябинская «Славянка» уступила в гостях «Владимирским львицам» – 57:82.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 апреля, во Владимире прошла вторая игра финала высшей баскетбольной лиги России. «Владимирские львицы» принимали челябинскую «Славянку».

В первом матче финала, проходившем 22 апреля в Челябинске, уралочки уступили гостьям со счетом 63:75. Ко второй встречи подошли с боевым настроем. Однако взять реванш челябинки не смогли – «львицы» уверенно выиграли и сегодня – 82:57.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Славянка» заняла четвертое место, одержав 21 победу при 15 поражениях и набрав 57 очков.

В четвертьфинале челябинки дважды обыграли клуб «ЧГУ-Аталанта» из Чебоксар – 55:53 и 75:62. В полуфинале перед «славянками» не устоял «Енисей-2» из Красноярска – 70:66, 76:60.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube