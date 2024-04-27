Первый вице-губернатор Челябинской области возглавит правительство Запорожья

Ирина Гехт, недавно лишенная практически всех полномочий в качестве первого вице-губернатора Челябинской области, снова всплыла в информационной повестке. На этот раз в роли одного из руководителей одной из новых территорий.

Как уже сообщал «Новый День», чиновница ушла в длительный отпуск в начале марта текущего года. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами. Гехт оставили лишь взаимодействие с органами государственной и местной власти и СМИ, проведение личных приемов и возможность возглавлять всякие «комиссии (советы, рабочие группы и другие)».

И вот сегодня появилась информация, что будет работать на новых территориях:

«Ирина Гехт, фактически исполняющая должность и. о. председателя правительства Запорожской области, начала формировать свою команду по информации из региона, – пишет telegram-канал Незыгарь. – Ее предки родом из этой области, что стало немаловажным обстоятельством, которое обусловило согласие Гехт на переход на новую должность».

Какие именно предки – не уточняется. Известно, что ее дед и бабушка по отцу – поволжские немцы, которых в годы Великой Отечественной вместе с соплеменниками выслали сначала в Казахстан, а потом отправили в Челябинск.

Добавим, в Челябинской области об отставке Гехт с поста первого вице-губернатора не сообщали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube