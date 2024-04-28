28 – 29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

28.04.2024, воскресенье

10:30 Челябинск – Курс «Создание сайтов на Tilda» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Тематический час «День пробуждения домового» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Коммуны, 133)

11:00 Челябинск – Школа киноискусства для подростков от продюсерского центра «Камера Анте» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)

11:00 Челябинск – Творческая встреча с путешественником Андреем Чекрыгиным «Путешествие по Афганистану, январь 2024 года» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:30 Челябинск – Занятие «Дом невелик, да лежать не велит» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению открытки «День Победы» (Челябинская областная детская библиотека им. В.В. Маяковского, ул. Энгельса, 61)

12:00 Челябинск – Вечер памяти «Муза в солдатской шинели» ко Дню Победы в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Занятие «Вращающийся волчок: от игрушки до вечного движения» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Детский музей)

13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)

15:00 Челябинск – Квартирник «Русский рок» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

17:00 Челябинск – Финал открытого чемпионата города по баскетболу среди мужских любительских команд (ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59/1)

29.04.2024, понедельник

13:00 Челябинск – Выставка-портрет и презентация «Золотой век Екатерины», посвященные 295-летию императрицы Екатерины II (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

14:00 Челябинск – Открытие мотосезона-2024 (парковка «Сатурн мото», ул. Молодогвардейцев, 2)

16:00 Челябинск – Вечер танцев, посвященный Международному дню танца (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

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