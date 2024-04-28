Южноуральская школьница сорвалась со скал в труднодоступном месте

В Челябинской области школьница погибла, сорвавшись со скал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летняя жительница Сатки пропала 26 апреля: она ушла из дома и не вернулась. Подростка искали родители, полиция и волонтеры. Тело нашли накануне вечером на Айских притесах – девочка упала со скал и разбилась.

«Место ЧП расположено в стороне от туристических стоянок и труднодоступно. Достичь узкого, каменистого участка суши оказалось возможным только с воды. На стометровую отвесную скалы Больших Притесов погибшую подняли на спинальном щите с помощью альпинистского снаряжения и передали сотрудникам полиции», – сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Как девочка попала в это опасное и труднодоступное место, сейчас выясняют следователи.

Челябинск, Павел Зварзин

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