Челябинские коммунальщики заставляют пенсионера, выходя из дома, рисковать жизнью (ФОТО)

В Челябинском поселке Каштак коммунальщики устроили опасную ловушку для пенсионера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась несколько лет назад. На улице Тургоякской постоянно возникали проблемы с поселковым водоводом: старые трубы рвались в разных местах, вода била фонтаном из-под земли, заливала дорогу, топила дома. Коммунальщики на вызовы реагировали вяло: приезжали через день-два после прорыва, ставили латку. И почти сразу же водовод прорывало снова.

«В этом году начался сущий кошмар, – рассказывают жители улицы. – Зимой несколько дней сидели вообще без воды. Ранней весной из-за постоянных прорывов было не пройти, не проехать – почти по всей улице образовались огромные мокрые наледи».

В середине апреля случилось «чудо»: сотрудники МУП ПОВВ не стали ставить локальные латки, как раньше, а в нескольких местах заменили ржавые трубы на пластиковые.

Для этого 12 апреля вырыли несколько канав. У дома №77, в котором живет 74-летний пенсионер, ров практически уперся в калитку, при этом ширина канавы почти равна ширине калитки.

И теперь пожилой мужчина, выходя из дома, всякий раз в буквальном смысле рискует жизнью и здоровьем.

С момента «раскопок» прошло более двух недель. И сам хозяин дома, и его родственники неоднократно звонили в ПОВВ, там их сначала «футболили» от одного сотрудника к другому, а потом заявили, что канава давно закопана. И очень удивились, когда им стали доказывать, что это не так. Позже выяснилось, что водоканал должен был не только закопать яму сразу после замены труб, но и провести благоустройство территории – на это тоже были выделены деньги.

Но на сегодняшний день канава по-прежнему не засыпана, не говоря уже о благоустройстве.

Между тем, новые трубы уже забились, и дом №77, в котором расположено 4 квартиры, снова остался без воды. На звонки в МУП ПОВВ реакции в очередной раз не последовало, и жильцам пришлось самостоятельно пробивать засор насосами.

Сегодня жильцы дома №77 по улице Тургоякской в поселке Каштак обратились в прокуратуру.

Челябинск, Павел Зварзин

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