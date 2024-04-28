Трассу Екатеринбург – Челябинск заблокировала сосна

Трассу Екатеринбург – Челябинск парализовало из-за упавшего дерева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе Сысерти. Ураганный ветер повалил высокую сосну, которая перекрыла дорогу в направлении Челябинска.

Очень быстро образовалась большая пробка. Очевидцы сообщают, что несколько десятков автомобилистов, находившихся ближе к месту происшествия, достали из багажников бензопилы, топоры, ножовки и прочие инструменты и сообща разделили преграду на небольшие части и убрали с дороги.

Сысерть, Павел Зварзин

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