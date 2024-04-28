Грохот и пыль: в центре Челябинске продолжают снос громадного недостроя

В центре Челябинска продолжается снос недостроенного жилого комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о здании на пересечении улиц Каслинской и Братьев Кашириных. Эту «вертикальную деревню» застройщик планировал назвать ЖК «Княжеский», но что-то пошло не так, и работы остановили. В итоге огромный недострой много лет уродовал городской вид.

Сносить его начали в марте. Сегодня был выполнен очередной этап: около 17 часов – обрушили еще несколько этажей, в результате чего раздался сильный грохот и поднялось большое облако пыли.

Напомним, место расчищают под новый жилой комплекс.

Челябинск, Павел Зварзин

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