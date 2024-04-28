На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сегодня температура воздуха в регионе превышала +25 градусов Цельсия, то уже завтра в большинстве районов столбики термометров не преодолеют отметку в +15 градусов. И только на юге возможно будет выше +20.

В ночь с понедельника на вторник похолодает до 0 градусов, днем 30 апреля снова будет не выше +15 – даже в южной части области. И в понедельник, и во вторник ожидаются дожди.

Аналогичная погода прогнозируется и в первых числах мая.

При этом 29 и 30 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Павел Зварзин

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