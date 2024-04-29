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Понедельник, 29 апреля 2024, 14:18 мск

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На Урале сошел с рельсов грузовой поезд

Фотографии: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Златоусте сошел с рельсов грузовой поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, на подъездном железнодорожном пути АО «Златмаш» при выполнении маневровых работ с рельсов сошли несколько вагонов (предварительно – шесть) с металлопрокатом, один из них опрокинулся.

«Задержек движения и пострадавших нет, – уточнили в ведомстве. – Причины происшествия устанавливаются. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал уполномоченный дежурный транспортный прокурор.

Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Златоуст, Павел Зварзин

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