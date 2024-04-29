В Челябинске мусоровоз вывалил горящие отходы на дорогу

В центре Челябинска на ходу загорелся мусоровоз.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня возле ТРК «Горки». Спецмашина двигалась по парковке, когда водитель обнаружил, что из кузова идет дым. Оказалось, что горит мусор. Пылающие отходы водитель вывали на асфальт.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС быстро потушили огонь. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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