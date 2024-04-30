Челябинский «Трактор» покидают три хоккеиста

Три игрока, включая капитала, покинули «Трактор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», Сергей Калинин, Виктор Антипин и Джек Родуолд продолжат карьеру в других клубах.

Сергей Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырех сезонов, являясь капитаном команды. За «Трактор» нападающий сыграл 253 матча и набрал 94 (36+58) балла. Вместе с «черно-белыми» форвард дважды выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024).

Виктор Антипин пополнил состав «Трактора» в прошедшее межсезонье. В регулярном чемпионате и плей-офф защитник сыграл в 69 встречах, забросил пять шайб и 15 раз ассистировал партнерам. Вместе с «черно-белыми» Антипин дошел до полуфинала Кубка Гагарина, завоевав бронзовые награды.

Джек Родуолд присоединился к команде по ходу прошедшего сезона, принял участие в 29 поединках и набрал 10 (4+6) очков. В составе «Трактора» канадский нападающий также стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что клуб покинет тренер по общей физической подготовке Денис Богданов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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