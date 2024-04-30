На Южный Урал надвигаются ливни и ветер

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 1 мая в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Также по данным Челябинского гидрометцентра в северной половине области ожидаются дожди, в горах до сильных, в южной половине небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

Южноуральцев просят соблюдать меры личной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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