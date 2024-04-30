Челябинцы остались без отпуска в Египте из-за ошибки в загранпаспорте ребенка

Жители Челябинска не смогли улететь в отпуск из-за ошибки в загранпаспорте сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья с двумя детьми из Челябинска планировали провести майские праздники в Египте.

Однако в аэропорту Екатеринбурга, откуда они должны были вылететь 27 апреля, начались проблемы. У 17-летнего сына семейной пары при проверке документов обнаружили изъян в загранпаспорте: в удостоверении не был указан пол владельца. При этом, по словам матери молодого человека, в декабре прошлого года к тому же документу не было никаких вопросов.

«Ребенок у меня получил паспорт в сентябре, в декабре нас выпустили по нему за границу, а сейчас вот такая ситуация. Вопрос – кто нам выплатит компенсацию, и к кому мы будем обращаться по поводу нее в суд, – цитирует 74.ru челябинку. – В любом случае, я хочу дойти до Верховного суда. Потому что потраченные 500 тысяч рублей – это, конечно, наши расходы. Хочется, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Отпуска этого ждала вся наша семья и понятно, что, если Артема не выпустили, мы все вместе остались дома. Муж у меня разболелся на нервной почве, сын тоже. Сегодня даже скорую вызывали».

Напомним, проблемы с вылетом из-за ошибок в загранпаспорте у россиян начались как раз в декабре 2023 года, когда вступили в силу изменения в закон о порядке выезда за границу. Тогда же опубликовали постановление правительства, прописывающий порядок изъятия загранпаспорта на границе.

Так, документ перечисляет «признаки недействительности» удостоверения личности. Среди них отличие формы бланка паспорта от образцов подлинных документов по размеру, цвету, форме, количеству листов, форме их крепления, качеству бумаги, элементам защиты. А также неправильные сведения о владельце и выдаче документа либо указание сведений не в установленной форме: они должны быть напечатаны, при этом используется определенный шрифт.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, комментируя ситуацию с челябинской семьей, оставшейся без отпуска, посоветовали внимательно изучать паспорт при получении. «При получении паспорта сотрудник ОВМ предлагает заявителю проверить правильность заполнения заграничного паспорта и отсутствие технических ошибок при его заполнении. ФИО, дата и место рождения, пол, дата выдачи и дата окончания срока действия паспорта. Необходимо проверить и заполнение машиночитаемой записи, в которой также отражены сведения о владельце паспорта, – отметили представители силового ведомства. – В случае выявления ошибок (опечаток) в документах необходимо незамедлительно обратиться в территориальные подразделения МВД России по месту их выдачи. При себе гражданину необходимо иметь фотографию размером 35х45 мм, паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, в котором допущена ошибка. Если в паспорт внесены сведения о детях, также необходима фотография ребенка, вписанного в паспорт. Заявителем заполняется заявление об исправлении допущенных ошибок. Государственная пошлина в этом случае не оплачивается. Паспорт изготавливается в максимально возможные короткие сроки».

Если же ошибку обнаружат при паспортном контроле в аэропорту, документ изымут – других вариантов в этом случае не предусмотрено, предупреждают в полиции.

Подобная позиция не слишком вдохновляет горожан. «Интересно, я плачу госпошлину за выдачу паспорта, почему я должен за сотрудниками еще и проверять их работу?! – возмущаются челябинцы в комментариях к материалу. – Не нужно перекладывать вину за оформление паспортов на граждан! Гражданин не должен и не может проверять шрифты и закодированные данные».

В данной ситуации нужно обращаться с иском о возмещении убытков к тому органу, который допустил ошибку, уверены южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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