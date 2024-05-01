В Челябинске на месте дороги образовалась яма

В Тракторозаводском районе Челябинска дорога ушла под землю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, авария произошла на улице Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе областного центра.

Недалеко от пересечения улиц Первой Пятилетки и 40-летия Октября произошел обвал грунта и асфальтового покрытия. Длина образовавшейся на месте дороги ямы достигает нескольких метров. По данным городской администрации, причиной ЧП стала «аварийная ситуация на самотечном коллекторе (D1000мм)".

В настоящий момент на месте работают аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова.

Ситуация находится под контролем главы города Натальи Котовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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