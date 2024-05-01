На Южном Урале выпадет снег

В конце недели в Челябинской области пойдет мокрый снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночные температуры на Южном Урале снова могут опуститься ниже нуля, а к концу короткой рабочей недели в ряде муниципалитетов возможны осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщают погодные сервисы «Яндекс. Погода» и «Гисметео».

По данным Челябинского гидрометцентра, в четверг, 2 мая, на большей части территории Челябинской области ожидаются дожди, местами туманы. Температура будет опускаться ночью до -3 градусов по Цельсию, днем потеплеет до +12 градусов.

Дальше дневная температура будет только опускаться, достигнув к субботе 2-6 градусов выше нуля. Ночью возможны минусовые температуры. В ночь с пятницы на субботу на севере Челябинской области синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. В Челябинске ночью субботы также не исключены дождь со снегом.

В воскресенье, 5 мая, в регионе снова начнется потепление. Хотя пока синоптики не обещают на протяжение ближайшей недели дневных температур выше +13 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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