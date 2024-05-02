Еще пять южноуральских компаний попали под санкции США

Пять компаний из Челябинской области вошли в очередной санкционный список США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый санкционный список из 300 физических и юридических лиц министерство финансов США опубликовало вчера, 1 мая. В него вошли и пять предприятий, работающих в Челябинской области.

Причиной внесения российских граждан и компаний в очередной санкционный список в документе названа «деятельность в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки российской военно-промышленной базы».

Среди южноуральских новичков санкционных списков оказался АО «Автомобильный завод «Урал», один из ведущих производителей полноприводных большегрузных автомобилей в России, значительная часть которых поставляется на армейские нужды. Долгое время предприятие входило в «Группу ГАЗ» бизнесмена Олега Дерипаски. Но в марте 2019 года его приобрела «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрия Стрежнева – давнего знакомого Дерипаски. В июне 2023 года стал известно, что автозавод вышел из структуры ОМГ и был продан топ-менеджменту предприятия.

Также под санкции попал ООО «Завод СпецАгрегат» из Миасса. Предприятие производит комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств и принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Евгению Субачеву.

Еще один новичок – челябинское ООО «Центр Кибербезопасности». Компания занимает значительные позиции на рынке защиты информации, работает с госорганизациями и отечественными банками. По данным Audit-it.ru, основными учредителями ООО являются Елена Фельдман (83%) и Елена Шопен (11%).

Попало под санкции и ООО «Ньютон Техникс», которое производит среди прочего оружейную химию. Предприятие в равных долях принадлежит Илье Лепилину, Сергею Ушакову, Андрею Тейбусу (он же занимает пост генерального директора).

Наконец, под санкции попал Центр компьютерного инжиниринга ЮУрГУ, работавший последние годы над решение проблем импортозамещения в автомобильном и транспортном машиностроении.

Южноуральские предприятия и бизнесмены регулярно пополняют санкционные списки минфина США. Так, ранее в них вошли ММК, ЧМК, ГРЦ им. Макеева, Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский кузнечно-прессовый завод, «ТМК трубопроводные решения», Челиндбанк, владелец ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, ОА «Челябинскгеосъемка», директор по строительству ООО СЗ «Ин-Девелопмент», экс-владелец ЧТПЗ Андрей Комаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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