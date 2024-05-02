Глава южноуральского минпрома ушел в отставку

Министр промышленности Челябинской области уходит в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, Павел Рыжий покидает должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона в связи с переходом на другую работу.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб.

Напомним, Павел Рыжий начал карьеру чиновника еще в советское время и в 1990-1997 годах работал в структуре комитета по экономике администрации Челябинской области. В 1997 году ушел в отставку с поста и.о. председателя комитета по экономике в ходе чистки обладминистрации после того, как регион возглавил Петр Сумин.

В течение следующих лет работал генеральным директором СП «Отель Виктория». В 2002 году стал директором по работе с персоналом ОАО «Челябинский цинковый завод».

С этого поста в ноябре 2012 года Павел Рыжий переходит на должность вице-губернатора по социальным вопросам (на сей раз во время «зачистки» команды Сумина сменившим его на посту губернатора Михаилом Юревичем). Впрочем, уже в сентябре 2013 года Рыжего отправляют в отставку – после скандала с пойманным на получении взятки министром здравоохранения области Виталием Тесленко.

Следующий приход в областное правительство был связан уже с губернатором Борисом Дубровским, пригласившим его на должность первого замминистра экономического развития в июле 2015 года. Но и в этот раз Павел Рыжий не продержался и года.

В марте 2015 года чиновника отправили в отставку после того, как он неосторожно назвал стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года «сладким сном» и «красивой книгой», не имеющей ничего общего с реальной жизнью. Произошло это во время заседания комитета по промышленной политике Законодательного собрания Челябинской области. На беду первого замминистра, на заседании присутствовали журналисты, и столь нелицеприятная оценка одного из любимых детищ губернатора в тот же день стала известна широкой общественности. После этого Павлу Рыжему не оставалось ничего другого, как написать заявление «по собственному желанию».

Вернулся в правительство он уже при нынешнем губернаторе Алексее Текслере, возглавив в 2019 году созданное при действующем главе региона министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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