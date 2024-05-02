Мусорный остров спровоцировал наводнение в селе под Миассом

Из-за гигантского «острова» участки жителей южноуральского села ушли под воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, днем среды, 1 мая, спасатели Миасского отряда провели работы по устранению угрозы подтопления домовладений жителей села Смородинка.

«Природный мусор, вместе с талыми водами попавший в пруд с окрестных склонов, сбился в огромный остров, который перекрыл сливные каналы. Вода, не находя выхода начала быстро наполнять пруд, а затем и подтапливать прилегающие участки, дома жилого сектора», – рассказали представители спасателей.

Помощь администрации села в ликвидации угрозы подтопления оказали специалисты городского управления гражданской обороны и бойцы Миасского отряда областной ПСС.

Мусор из камыша и сухостоя собрали, при помощи шанцевого инструмента расчистили трубы сливного канала. Спасатели также обследовали дно пруда и выбрали участок, на котором спецтехника смогла зайти в воду и извлечь все собранное из воды на берег.

Работа сливных каналов была восстановлена, вода в пруду вернулась к безопасному уровню и отступила от домов сельчан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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