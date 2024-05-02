Рыбак погиб на озере в Челябинской области

На озере Акакуль в Аргаяшском районе погиб рыбак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла 29 апреля.

В тот день на рыбалку к озеру Акакуль приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся.

Оставшиеся на берегу родственники попытались самостоятельно искать пропавшего и заметили на озере лодку, но человека в ней не было, о происшествии сообщили спасателям.

«Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь. Однако поисково-спасательные работы, проводимые ночью спасателями Кыштымского отряда областной ПСС, результата не принесли», – рассказали в пресс-службе.

На рассвете, в полукилометре от места ЧП тело погибшего челябинца обнаружили другие рыбаки.

Причины и обстоятельства гибели рыбака устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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