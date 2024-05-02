На Урале женщина спряталась от судебных приставов в собачьей будке

Жительница Златоуста, не платившая алименты детям, спряталась от судебных приставов в собачьей конуре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, женщина задолжала 13-летнему сыну и 11-летней дочери 100 тысяч рублей. В роли взыскателя выступила старшая дочь должницы, оформившая опеку над братом и сестрой.

Меры принудительного исполнения результатов не принесли: у горе-матери нет ни имущества, ни накоплений, ни официального дохода. За неуплату алиментов в отношении нее составил протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и потребовали прийти в отдел на его рассмотрение, но она не явилась. Это и стало поводом для визита судебных приставов.

«Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет – неизвестно, лучше ее не ждать, – рассказали в ведомстве. – Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время «операции» спрятали в доме».

Безответственную мамашу вытащили из укрытия и отправили в суд, который приговорил ее к 80 часам обязательных работ.

Между тем, судебные приставы получили еще один исполнительный документ о взыскании с женщины алиментов в пользу детского дома, где воспитывается ее четвертый ребенок.

Златоуст, Павел Зварзин

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