Экс-главу села в Челябинской области будут судить за получение откатов

Бывший глава администрации Фершампенуаза предстанет перед судом за получение взяток.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Фершампенуазского сельского поселения (административный центр Нагайбакского района). Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, чиновник периодически получал от предпринимателя взятки в размере 10% от суммы договоров, заключенных с сельской администрацией. За это он заранее сообщал бизнесмену о готовящихся муниципальных заказах, способствовал в заключении договоров на проведение работ, а также давал указание перечислить коммерсанту в сжатые сроки средств по заключенным контрактам.
Всего с марта по апрель 2022 года глава села получил от предпринимателя 200 тысяч рублей, с апреля по июнь следующего года – 220 тысяч рублей.
Чиновника задержали в июне 2023 года, когда он получил очередную взятку – 50 тысяч рублей.
Кроме того, в марте 2023 года глава села помог жителю Нагайбакского района освободиться от исполнения назначенных тому судом обязательных работ, выдав документы о якобы отбытом наказании.
️Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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