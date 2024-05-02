Челябинец, угробивший в пьяном ДТП сотрудников «скорой» и десятимесячного младенца, не смог выйти раньше срока

Суд отказал в условно-досрочном освобождении южноуральцу, по вине которого в ДТП погибли водитель и пассажиры скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд рассмотрел ходатайство челябинца Александра Филина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В марте 2017 года Курчатовский районный суд Челябинска признал 35-летнего южноуральца виновным в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли водитель и пассажиры экипажа скорой медицинской помощи.

Трагедия произошла ранним утром в октябре 2016 года. Автомобиль Honda Civic врезался в «скорую», перевозившую пациента. В результате ДТП водитель и фельдшер погибли на месте происшествия, десятимесячный младенец скончался в больнице. Кроме того, второму фельдшеру был причинен тяжкий вред здоровью, матери ребенка – вред здоровью средней тяжести. Водитель иномарки в момент аварии был пьян.

Суд приговорил челябинца к 8,5 годам лишения свободы. Кроме того, были удовлетворены требования четырех потерпевших о выплате по 1 миллиону рублей в пользу каждого в качестве возмещения материального вреда. В настоящее время неотбытая часть наказания составляет 8 месяцев 1 день.

В ходе рассмотрения ходатайства прокурор указал, что южноуралец фактически не принял мер к погашению исковых требований и заглаживанию вреда перед потерпевшими. Последние также высказались против условно-досрочного освобождения.

В️ результате суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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