В Миассе безработный стащил передатчики сотовой связи на 2,6 миллиона рублей

В Челябинской области полицейские раскрыли кражу оборудования станции сотовой связи стоимостью более 2,65 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Миасса завершила расследование уголовного дела о хищении оборудования базовой станции сотовой связи.

В отдел полиции «Южный» обратились представители телекоммуникационной компании, рассказав о пропаже передатчиков. Похищенное имущество они оценили в 2 миллиона 663 тысячи рублей.

Опросив заявителя, полицейские получили подробное описание похищенных деталей и приступили к их поиску. Оперативники установили, что передатчики находились рядом с базовой вышкой сотовой станции, на которой проводился ремонт, и были похищены в момент, когда работы на время были приостановлены.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался не имеющий постоянного места работы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против личности 38-летний местный житель. Мужчина, воспользовавшись отсутствием рабочих, похитил дорогостоящее оборудование и сдал в пункт приема металла.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество изъято в полном объеме и возвращено законному владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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