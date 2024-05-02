Южноуральские теннисисты везут домой пять наград чемпионата России

Южноуральские теннисисты с ПОДА завоевали 5 медалей чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат по настольному теннису среди спортсменов 1-5 класса (категория сидя) прошел с 24 по 29 апреля в Алексине (Тульская область).

Делегация Челябинской области под руководством старшего тренера Виталия Поздина состояла из 6 спортсменов. Южноуральцы завоевали 5 медалей.

На счету Ирины Ворониной «серебро» в смешанном парном зачете (XW7) и «бронза» в личном зачете (5 класс).

Также бронзовые награды завоевали Дмитрий Сафронов (личный зачет, 5 класс, и парный зачет, MS8) и Константин Ковалев (парный зачет, MS4).

Челябинск, Виктор Елисеев

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