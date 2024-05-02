В Челябинской области инженера РЖД оштрафовали за попадание технического масла в реку

Инженер дистанции пути в Саткинском районе привлечен к административной ответственности за нарушения при хранении технического масла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения подтвердились в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством в Златоусте.

В ходе проверки установлено, что сотрудники железнодорожного предприятия в поселке Бердяуш Саткинского района не обеспечили должное хранение технического масла в резервуарах. В результате химикаты попали в почву близлежащих территорий, а также реку Большой Бердяуш.

По постановлениям прокурора главный инженер дистанции пути оштрафован за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, а также нарушение требований к охране водных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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