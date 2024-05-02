Глава СКР заинтересовался расследованием смерти новорожденного после жалобы матери на затягивание экспертизы

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по жалобе челябинки, рассказавшей о длительном непроведении экспертизы по уголовному делу о смерти ее ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, внимание руководителя силового ведомства привлекла история челябинки, пережившей трагедию осенью 2022 года.

Ранее жительница Челябинской области обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину через СМИ. По словам женщины, в сентябре 2022 года у нее родился ребенок. Практически сразу малышу поставили диагноз – порок сердца. Через месяц он скончался. При этом челябинка подозревает, что ребенок умер из-за того, что врачи недостаточно ответственно подошли к вопросу оказания ему медицинской помощи.

В своем обращении к главе силового ведомства женщина рассказала, что обеспокоена затянувшимися сроками производства судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу о смерти его новорожденного сына в медицинском учреждении. «Заявитель опасается, что ввиду истечения срока давности уголовного преследования виновные могут избежать ответственности», – отметили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин поручил первому заместителю директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» доложить о сроке проведения экспертизы и причинах его переноса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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