Челябинской области не хватает врачей, овощеводов и учителей русского

В Челябинской области назвали самые дефицитные профессии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, на 1 мая 2024 года в базе центров занятости населения региона было 44 тысячи 530 вакансий, 70% из них – по рабочим специальностям.

На рынке труда Челябинской области доля вакансий по рабочим специальностям была и остается выше, чем вакансий для служащих.

Рейтинг востребованности среди рабочих специальностей (по соотношению количества вакансий к числу находящихся в поисках работы специалистов) возглавили водители троллейбусов. Далее следуют стрелки, овощеводы, монтажники стальных и железобетонных конструкций, а также осмотрщики вагонов. Во второй пятерке обращает на себя внимание профессия кондуктора, оказавшаяся на девятом месте. Остальные специальности связаны со строительством и металлургическим производством.

При этом в общей сложности в базах центров занятости на сегодня находится 782 заявки на водителей троллейбусов, 459 – на стрелков и 262 – на овощеводов. Кроме того, предприятиям региона требуется 297 монтажников стальных и железобетонных конструкций, 350 осмотрщиков вагонов и 165 кондукторов.

Что касается служащих, на Южном Урале по-прежнему отмечается острая нехватка врачей – четыре позиции в топ-10. Так, специальность «врач» возглавляет рейтинг. При этом на нее приходится больше всего вакансий и в абсолютном выражении – 1035. Кроме того, южноуральским больницам настоятельно необходимы врачи-хирурги (3-я позиция рейтинга), врачи-специалисты (5-е место) и врачи-педиатры (6-е место).

Также в пятерку попали инженеры-электроники (2-е место по востребованности) и главные специалисты (это, как правило, низшая ступень в органах муниципального и государственного управления).

А вот на седьмом месте рейтинга востребованности расположились учителя русского языка и литературы. В чем причина дефицита именно этих педагогов, чиновники, впрочем, не указывают.

В общей сложности, по данным главного управления по труду и занятости, Челябинской области не хватает 1035 врачей, 155 инженеров-электроников, 66 хирургов, 60 главных специалистов, 51 врача-специалиста, 50 педиатров и 85 филологов.

Кстати, инженеров-конструкторов предприятиям региона требуется 272, однако, по соотношению числа вакансий к общему количеству обратившихся за помощью в трудоустройстве специалистов той же специальности, эта профессия занимает лишь 10-ю строчку рейтинга. Возможно, потенциальных претендентов не слишком устраивают условия, предлагаемые работодателями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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