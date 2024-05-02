22-летнюю троичанку, заказавшую свидетеля по уголовному делу в отношении главы города, оставили в СИЗО

Областной суд отказал в изменении меры пресечения жительнице Троицка, организовавшей подготовку убийства свидетеля по уголовному делу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 22-летней жительнице Южного Урала не удалось оспорить постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении срока содержания под стражей до 11 июня текущего года.

Напомним, женщину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, именно она была организатором покушения на троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова. Якобы она нашла в Троицке и Южноуральске исполнителей, которым предложила убить бизнесмена за 6 миллионов рублей.

Борис Спиридонов пропал в ночь с 10 на 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.

Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб. Однако это было частью операции силовиков по задержанию исполнителей и заказчика покушения.

Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. Следователи считают, что именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, по данным силовиков, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам глава города свою вину отрицает.

Троичанку отправили в СИЗО на два месяца. 9 апреля Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей еще на два месяца.

Не согласившись с этим, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, попросив избрать в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку обвиняемая на намерена скрываться от суда и оказывать давление на свидетелей, а также дала признательные показания по делу.

Сегодня, 2 мая, областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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