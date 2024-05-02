В суд направили уголовное дело 17-летнего челябинца, готовившего диверсию на железной дороге

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, выполнявшего указания украинских кураторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в подготовке поджога с целью разрушения объекта транспортной инфраструктуры, а также приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Молодого человека задержали летом прошлого года, когда он проводил съемку железнодорожных путей и их окрестностей.

В ходе следствия выяснилось, что в мае-июне 2023 года подросток связался с представителями террористической организации, предложившими ему совершить диверсию на железнодорожных путях. В июне он должен был поджечь релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами, а также место стоянки грузовых поездов.

До этого он отправил своим кураторам анкету с личными данными для вступления в их организацию, а также копию паспорта.

Выполнить планируемое он не успел, так как челябинца задержали при подготовке диверсии.

Оказалось, что инструкции, где и как совершить поджоги получил через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение этих действий ему было обещано денежное вознаграждение, которое он не получил.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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