На Таганае зафиксировали рекорд цветения ядовитой калужницы

Южноуральские растения продолжают распускаться в рекордные сроки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на полмесяца раньше среднемноголетнего срока в этом году решила раскрыть свои бутоны калужница болотная, опередив цветение первоцвета крупночашечного.
И это – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
Ярко золотистые цветы калужницы можно сейчас встретить почти на всех ручьях и реках парка, как в низинах, так и на склонах хребтов.
Даже без цветов растение выдает себя темно-красной окраской листьев под водой, но, выйдя на поверхность, они постепенно зеленеют. Как и большинство первоцветов, калужница ядовита, особенно это касается листьев и побегов, предупреждают в национальном парке.
Челябинск, Виктор Елисеев
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