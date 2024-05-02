Челябинка избила сына-школьника палкой. СКР начал проверку

Челябинцы пожаловались на соседку, регулярно избивающую своих детей.

Видео с истязаниями горожане опубликовали в социальных сетях.

По словам челябинцев, женщина живет в доме на улице Либединского и часто злоупотребляет спиртным. Напившись, она начинает избивать своих детей, которых у нее трое – маленькая девочка и два мальчика.

Очередную пьяную разборку и сняли на видео соседи. Челябинка выволокла своего сына-школьника на улицу и принялась бить палкой, не обращая внимания на истошные крики ребенка.

В полиции сообщают, что женщину уже не раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время в отношении нее начата проверка по факту избиения ребенка, решается вопрос о постановке ее на учет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, свою проверку начали и в этом ведомстве.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому женщина, находясь во дворе одного из домов в Калининском районе областного центра, применяла насилие в отношении ребенка, в том числе наносила удары руками по различным частям тела несовершеннолетнего», – рассказали представители СКР.

По данному факту в региональном следственном управлении организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание).

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики, пообещали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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