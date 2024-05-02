Яма на месте дороги в Челябинске продолжает расти

Жители Тракторозаводского района Челябинска с ужасом продолжают наблюдать, как растет яма на улице Первой Пятилетки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», провал на дороге-дублере вдоль основной магистрали на улице Первой Пятилетки продолжает увеличиваться. Об этом сообщают жители Тракторозаводского района областного центра.

Напомним, авария произошла утром среды, 1 мая. В мэрии заявили, что провал произошел из-за аварии на самотечном коллекторе 1975 года постройки, а к месту ЧП выехали вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ города. Вчера городские власти заявляли, что в течение суток «будет понятно, какой объем и сколько времени займут ремонтно-восстановительные работы».

Однако сутки спустя дополнительной ясности не появилось. В мэрии лишь отмечают, что аварийные бригады вскрывают грунт, чтобы в дальнейшем положить трубу. И действительно, расширять яму спецтехника начала еще вчера. Однако называть сроки устранения аварийной ситуации в администрации города не спешат.

Между тем, как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», местные жители говорят, что сообщали о проблемах еще 21 апреля. Тогда они заметили просачивающуюся на поверхность воду на этой же улице. И провал образовался буквально в 20 метрах от того места, где челябинцы заметили воду полторы недели назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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