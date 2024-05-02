Неадекватный магнитогорец с вилкой явился в кафе и потребовал накормить его даром

В Магнитогорске задержали голодного горожанина, устроившего скандал в кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы охранных предприятий «Право Роста», инцидент произошел в ночь на 2 мая в одном из кафе быстрого питания Магнитогорска.

В заведение явился не слишком адекватный, как заметили сотрудники, но очень голодный мужчина и потребовал, чтобы ему приготовили шаурму. При этом заявил, что платить за нее не собирается. Работники кафе вызвали ЧОПовцев.

Прибывшая на место конфликта группа быстрого реагирования охранного предприятия попыталась призвать любителя ночных перекусов к порядку. Каково же было удивление охранников, когда магнитогорец достал из кармана джинсов вилку и попытался им ею угрожать.

В результате мужчину задержали и передали в руки полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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