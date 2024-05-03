3 мая ожидаются следующие события – Челябинск

03.05.2024, пятница
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11:00 Челябинск – Лекция «Участие южноуральцев в восстановлении страны» от Центра историко-культурного наследия Челябинска (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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13:00 Челябинск – Митинг-концерт к 9 Мая и просмотр документального фильма «Уральская ярость» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Всероссийская акция «Письмо победы» (Штаб общественной поддержки, ул. Кирова, 167, первый этаж)
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15:00 Челябинск – Фольклорный час «Светлое воскресенье» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)
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16:00 Челябинск – Кино-пятница: трансляция фильма «Жди меня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел социально-гуманитарной литературы)
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17:00 Челябинск – Познавательное занятие «Цветущий май» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)
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17:00 Челябинск – Квест «Загадочное приключение в Стране чудес» ко Дню рождения Алисы из Страны чудес (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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17:30 Челябинск – Занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе»: «Гамлет» У. Шекспира как вечная книга (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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19:30 Челябинск – Занятия по фитнес-аэробике ДПШ им. Н.К. Крупской, пр. Героя России Евгения Родионова, 13)
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20:00 Челябинск – Квартирник и поэтический вечер «Завтра-арт» (ул. Свободы, 2к5, шестой этаж, помещение 607)
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