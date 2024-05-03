Площадь Революции закроют для челябинцев

На главной площади Челябинска вновь ограничат движение пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 3 мая, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения в День Победы.

Репетиция будет продолжаться с 16:00 до 20:30. На это время вводится ограничение передвижения пешеходов по главной площади города.

Движение транспорта по проспекту Ленина закрываться не будет.

Челябинцев просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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