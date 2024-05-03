Южноуральские керлингисты завоевали «серебро» чемпионата России по спорту глухих

Керлингисты Южного Урала – серебряные призеры чемпионата России по спорту глухих.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, чемпионат России по спорту глухих (дисциплина – керлинг) среди мужских и женских команд проходил в Сочи с 21 по 28 апреля.
В соревнованиях принимали участие 7 женских и 8 мужских команд из 8 регионов РФ.
Анастасия Козырина, Анастасия Мойстренко, Елизавета Парнева и Наргис Кузьмина в составе сборной команды Челябинской области завоевали серебряные медали.
Тренирует девушек Олег Пригоренко.
Челябинск, Виктор Елисеев
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