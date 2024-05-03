В Челябинской области начинается посевная

Южноуральские аграрии приступили к севу яровых культур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, планируется, что площадь ярового сева в регионе составит в нынешнем году 1 миллион 722 тысячи гектаров.

Тем временем к севу зерновых в Челябинской области уже приступили в 11 районах. В пяти территориях начали сеять масличные культуры, в двух районах – Аргаяшском и Красноармейском – овощи и картофель.

Региональные власти заверяют, что господдержка аграриев в 2024 году продолжится и даже увеличится. На эти цели будет направлено 2,9 миллиардов рублей, в том числе более двух миллиардов – из областного бюджета.

Так, в два раза выросла сумма субсидий на строительство и модернизацию новых объектов АПК – до 585 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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