Челябинку отправили за решетку за отказ снять тонировку

В Челябинске 22-летняя автоледи отправлена под арест из-за излишней тонировки машины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, автомобиль «Мазда 3», на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, инспекторы ГАИ остановили в конце апреля.

В ходе проверки управлявшей им 22-летней челябинки выяснилось, что еще 6 марте текущего года она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и ее обязали снять слишком темную тонировку. Однако горожанка это требование проигнорировала.

В итоге в отношении автоледи составили протокол уже по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), предусматривающей в качестве наказания до пятнадцати суток административного ареста.

Под арестом девушка проведет 5 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube