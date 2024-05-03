В центре Челябинска маршрутка выехала на встречку, чтобы объехать пробку

В Челябинске нашли маршрутчика, решившего объехать пробку по встречке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, сотрудники ведомства установили водителя, который, управляя маршрутным такси, передвигался по проспекту Ленина с нарушением правил дорожного движения.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором микроавтобус выезжает на встречную полосу, чтобы объехать образовавшийся на главной магистрали областного центра затор.

По информации городской ГИБДД, в отношении водителя маршрутки составлен административный материал по факту выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Наказание за правонарушение предполагает штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Кроме того, представление о недопущении нарушений правил дорожного движения водителями организации направлено компании-перевозчику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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