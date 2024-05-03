84-летний южноуралец пропал, отправившись в ночь за сбежавшими лошадьми

В горах Южного Урала продолжаются поиски пожилого южноуральца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в эти минуты спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка.

Вечером 2 мая за помощью к спасателям обратился близкий родственник 84-летнего пенсионера и сообщил, что пожилой родственник вышел из поселка на поиски вырвавшегося из загона табуна лошадей, но заблудился и в надвигающейся ночной темноте не смог определить дорогу назад.

Обследование предполагаемого района было начато в десятом часу вечера и велось всю ночь. Лесные, грунтовые дороги проверяли на аварийно-спасательном автомобиле повышенной проходимости, по тропам с помощью двух квадроциклов, но большую часть ночи спасатели обследовали местность, не доступную для транспорта, пешком проходя заболоченную местность.

В районе ЧП спасателям оказали содействие местные жители. Добровольцы присоединились к поиску заблудившегося мужчины, в темноте ночной тайги подавая сигналы выстрелами из ружей и залпами из ракетниц.

Безопасно провести ночь в лесу пенсионер смог благодаря разведенному костру. Все время он продолжал оставаться на связи, но звуковых сигналов, выстрелов и вспышек ракетниц не видел.

Поиск продолжается. С рассветом спасатели увеличили район поиска, охватив хребет и противоположные склоны горы Большой Урал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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