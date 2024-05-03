Завод в Челябинске пятый год работает без разрешения на выбросы

Челябинская природоохранная прокуратура через суд обязала лакокрасочный завод оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения в деятельности предприятия выявили в ходе надзорных мероприятий.

Оказалось, что расположенное практически в центре города ООО «Челябинский лакокрасочный завод «ФестПро» в ходе производства красок и лаков на основе полимеров выбрасывает в атмосферный воздух вредные вещества. При этом срок действия специального разрешения на выбросы истек еще в 2019 году.

По итогам проверки Челябинский природоохранный прокурор направил руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона. Однако выявленные нарушения так и не устранили.

В итоге прокуратура подала в суд исковое заявление о возложении на ООО «Челябинский лакокрасочный завод «Фест Про» обязанности оформить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов предприятия.

Решением Курчатовского районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

Исполнение судебного акта находится на контроле Челябинской природоохранной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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